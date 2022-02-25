Около 6 тыс. участников собрал областной форум "Вместе мы - Беларусь" в Гомеле

25 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной общественно-патриотический форум "Вместе мы - Беларусь!" собрал в Гомеле около 6 тыс. участников. Эпицентром события стал Гомельский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко в приветствии напомнил гостям праздника о предстоящем республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Основной закон страны. "Не сомневаюсь, что каждый из вас уже определил свое будущее и 27 февраля сделает обдуманный выбор", - сказал он.

Обращаясь к участникам форума, губернатор обратил внимание на сложившуюся обстановку. Он отметил, что пандемия закрыла границы и парализовала экономическое развитие государств. "Военные конфликты вынуждают людей искать убежища за пределами родной земли. Стихийные бедствия оставляют жителей без крова. Мирное население гибнет от рук террористов. Благодаря взвешенной государственной политике мы продолжаем трудиться под мирным небом Беларуси. Хотя сегодня и нам нелегко - экономические санкции, политическое давление, попытки дестабилизировать ситуацию внутри страны. Мы выстояли - единым фронтом, единой семьей", - подчеркнул Иван Крупко.

Председатель облисполкома отметил, что только всем вместе под силу выстоять в любых обстоятельствах и достичь желаемых результатов. "Мы делаем и будем делать все возможное для создания в стране атмосферы благополучия, безопасности, стабильности и уюта. Как известно, без цели жизнь задыхается. Наша цель - суверенная, сильная, независимая Беларусь. Сегодня - для нас, завтра - для наших детей. Цель понятна и достижима, потому что мы идем к ней под мудрым руководством, и идем вместе", - резюмировал он.

Под сводами манежа собрались представители общественных объединений и политических партий, молодежь. Представитель Гомельского областной организации Белорусского Красного Креста Артем Карпенко предложил всем присоединяться к сотням тысяч добрых дел волонтеров. Это, по его словам, одно из самых ярких проявлений силы в единстве. "В генетическом коде белорусов заложены доброта и милосердие, искренность и взаимовыручка. Волонтеры Красного Креста продолжают оказывать всестороннюю поддержку беженцам на белорусско-польской границе. Те, кто хоть раз побывал там, понимает, как страшно в результате геополитических игр остаться без дома, без родины", - отметил он.

Творческое приветствие гомельчанам адресовала заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская, эстрадно-симфонический оркестр имени Ю.А.Василевского Гомельской областной филармонии и др. Предусмотрены программой и приятные сюрпризы.

До начала концертной программы в фойе манежа разместились многочисленные интерактивные площадки разных общественных организаций. Гости праздника могли получить приглашение от профсоюзного санатория, проверить силу и сноровку в спортивном спарринге, повторить правила безопасности и потренироваться в выполнении гражданского долга. Импровизированный участок для голосования обустроили представители молодежного союза. На площадке БРСМ желающие могли оставить пожелания стране, поучаствовать в викторине на знание Конституции. Также на конвертах-треугольниках можно было оставить пожелания или написать письмо ветерану.

Форум инициирован Координационным советом общественных объединений и политических партий Гомельской области. Лейтмотив действа - сохранить сплоченность, сделать выбор за мир и стабильность Беларуси.-0-