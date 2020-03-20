Около 60 строений тепловых и кабельных сетей Минска в этом году украсит художественная роспись

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти на 60 объектах "Минских тепловых сетей" и "Минских кабельных сетей" в этом году выполнят художественную роспись. О таких планах рассказали представители организаций сегодня на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Директор филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" Александр Бузо рассказал, что в минувшем году была выполнена художественная роспись пяти построек филиала и трубопровода протяженностью 2 км вдоль кольцевой дороги. Всего картинами украшены фасады уже 16 зданий, преимущественно расположенных в центральной части города, вдоль каркасных улиц. Аналогичный подход применяется и к постройкам "Минских кабельных сетей".

В этом году планируется расписать еще 24 строения тепловых сетей, но в этот план могут быть внесены изменения в соответствии с пожеланиями администраций районов города. "Также в ближайший месяц выполним роспись трубопровода на обоих мостах через реку Свислочь, - добавил Александр Бузо. - Ориентировочная стоимость всех эти мероприятий - Br200 тыс.".

Директор филиала "Минские кабельные сети" РУП "Минскэнерго" Сергей Бойко поделился планами их предприятия, в которые на этот год включены 32 объекта в основном на каркасных улицах, которые видны с проезжей части. Их росписью занимается как штатный художник, так и нанятые мастера. Примерная стоимость покраски - Br4-5 тыс., но это без затрат на ремонт фасадов. Однако Сергей Бойко обратил особое внимание на серьезную проблему: картины часто подвергаются нападкам вандалов, восстановление требует больших затрат. По мнению заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича, для выявления и привлечения к ответственности вандалов стоит задействовать современные технологии, видеонаблюдение. Причем спрос с них должен быть жесткий, чтобы другим не повадно было.

Кроме того, Александр Дорохович считаем уместным совместить производственную практику учащихся столичного колледжа искусств с работой по художественной росписи городских объектов. Проработать этот вопрос он поручил комитету по образованию Мингорисполкома.-0-