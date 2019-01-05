Около 600 детей на профсоюзной елке в Минске в играх усваивали азы безопасности

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция совместно с Республиканским комитетом Белхимпрофсоюза, а также при поддержке Минского городского управления МЧС и Минского городского дворца детей и молодежи провели в ходе новогодней программы на главной профсоюзной елке страны профилактическую акцию "За безопасность вместе!", сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Около 600 детей из многодетных и неполных семей работников десятка крупнейших предприятий нефтехимического и горного комплексов страны, а также ребята, с которыми сотрудники инспекций по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу, весело и познавательно провели время.

Им представился шанс почувствовать себя в роли инспектора или спасателя, детально исследуя спецтехнику ГАИ и МЧС, которая была выставлена на площадке у Дворца культуры профсоюзов. Ребята с удовольствием "рулили", пробовали включить проблесковые маячки и фотографировались.

Затем любой желающий мог блеснуть знаниями на своеобразном экзамене по Правилам дорожного движения или почерпнуть новую информацию на игровых и познавательных площадках "Дорожная азбука", "Пожарно-спасательная", "Новый поворот", развернутых в колонном зале дворца. А многим взрослым был особенно полезен мастер-класс ОО "Белорусский клуб автомототуризма" по установке детского удерживающего устройства и правильной фиксации ребенка в нем.

Праздничное настроение гостям создавали юные инспекторы дорожного движения столичной средней школы №53.

Акция "За безопасность вместе!" продлится до конца января на базе Минского городского дворца детей и молодежи.-0-

Фото ГАИ ГУВД Мингорисполкома