29 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 600 детей стали участниками областного новогоднего праздника в Могилеве. Во Дворце культуры области собрались дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными физическими возможностями, учащиеся специализированных и обычных школ, гимназий во всего региона. Все они показали высокие результаты в учебе, творчестве и спорте, передает корреспондент БЕЛТА.

Одной из участниц новогоднего праздника стала Дарья Эзрина из Кировского района. Школьница много слышала об этом празднике, но лишь в этом году попала на него. "Я хорошо учусь, рисую. На этот праздник приехала впервые, но очень много слышала о нем. Ребята говорили, что здесь очень красиво, всегда показывают интересное представление. И сегодня я все это увидела сама, - рассказала девочка. - От нового года жду радости, веселья, подарков. Хочу пожелать всем, чтобы никто и никогда не болел. Здоровья всем и обязательно хороших оценок".

Новогодняя сказка для гостей областного праздника началась еще на улице и в холле Дворца культуры области. Приветствовали гостей учащиеся Могилевского колледжа искусств в костюмах сказочных персонажей. Студентки колледжа, которым досталась роль снеговичков, поделились, что работа с детьми в преддверии праздника - один из лучших подарков. "В этом году очень не хватало ярких эмоций. Сегодня смотришь на детей - и хочется с ними поиграть, посмеяться. Испытываем огромную радость, получаем двойную порцию хорошего настроения и счастья. Отсюда просто нельзя уйти грустным - это море позитива и добрых впечатлений, которые останутся с нами на весь год, - рассказала одна из учащихся колледжа. - Пусть все мечты сбываются и пусть 2021 год принесет больше счастья и удачи, но самое главное - здоровья".

Вместе с воспитанниками Бобруйской школы-интерната для детей с нарушением слуха приехала учитель-дефектолог Юлия Мирошникова. Педагог поделилась, что для детей с нарушениями слуха такие мероприятия очень важны. "Детям важно выезжать, это социализация, интеграция в общество. Здесь они встречаются и общаются с другими ребятами, с такими, как они, и со слышащими сверстниками. И это очень важно. Так наши дети становятся увереннее в себе, спокойно чувствуют себя в обществе, - подчеркнула Юлия Мирошникова. - Сегодня с нами приехали самые активные ребята. Они участвуют в пионерской и общественной деятельности, активны в школе, участники творческих конкурсов, соревнований. Очень ждут этого праздника и стараются к этому времени завоевать как можно больше наград, получить самые высокие оценки - это своеобразный стимул для развития".

Во Дворце культуры области дети стали участниками новогоднего представления и получили поздравления с наступающим Новым годом от председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца. Кроме того, каждый ребенок получил не только заряд положительных эмоций, но и сладкий подарок. "Мне очень приятно находиться на таких мероприятиях с участием детей, видеть их радостные лица и счастливые улыбки. Я бы хотел, чтобы ребята росли здоровыми, жизнерадостными, чтобы выросли достойными гражданами общества. Мне хотелось бы, чтобы каждый родитель радовался и гордился успехами своих детей. Наше государство дорожит детьми и молодежью. И мы, взрослые, стараемся сделать все, чтобы дети выросли настоящими людьми. Людьми, которые будут уважать и любить друг друга, поддерживать и сопереживать", - поздравил участников Леонид Заяц.-0-

Выступает Леонид Заяц

Фото Олега Фойницкого