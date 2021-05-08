Около 600 легкоатлетов, велосипедистов и мотоциклистов собрал пробег в Светлогорске

8 мая, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. Около 600 легкоатлетов, велосипедистов и мотоциклистов собрал сегодня пробег в Светлогорске, передает корреспондент БЕЛТА.

Светлогорский район присоединился к Всебелорусскому легкоатлетическому забегу.

"В канун 9 Мая в Светлогорске проходит очень много мероприятий. В этом году дата совпала с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. Школьники и учащиеся специализированных спортивных школ, представители предприятий, организаций и просто жители райцентра вышли на старт пробега на центральную площадь. Это и маленькие участники, и взрослые, опытные спортсмены", - отметила заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Марина Граюшева.

Самому опытному легкоатлету - 75 лет. Валентин Артамонов называет себя ровесником Великой Победы. Мастер спорта международного класса, член сборной Советского Союза участвует в забегах с семи лет. Посетил более 50 стран. На его счету - 89 марафонов, 12 сверхмарафонов. "А дистанций от 20 до 30 км за две сотни перевалило. Меньше 10 км никогда не бегаю. День Победы - величайший праздник и для спортсменов, и для всего белорусского народа. Тогда в 1940-х наши предки отдавали свои жизни, чтобы сегодня под мирным небом мы бегали, шутили и смеялись. Чтобы жили с надеждой и верили в лучшее, чтобы процветала наша любимая Беларусь", - поделился он.

К легкоатлетам присоединились также велосипедисты и мотоциклисты. В таком формате мероприятие проходит впервые. Эта идея, по словам Марины Граюшевой, родилась в подтверждение общей концепции Года народного единства.

Маршрут пролег по всему городу с финишем на мемориале "Колокол".

"Несмотря на ненастную погоду, Светлогорск присоединился к Всебелорусскому забегу. Это наш вклад любви и верности в общую белорусскую семью", - подчеркнула Марина Граюшкина.-0-