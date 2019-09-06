Около 600 молодежных билетов БРСМ получили новобранцы объединения в Гомельской области

6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 600 молодежных билетов получили новые члены БРСМ в Гомельской области на мероприятиях, приуроченных к 17-летию со дня образования молодежного объединения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Чествование ребят, пополнивших ряды общественного объединения, с торжественным вручением им молодежных билетов стало одним из пунктов насыщенной программы мероприятий.

Как рассказали в областном комитете, 6 сентября исполняется 17 лет со дня проведения съезда БПСМ и БСМ, где было принято решение об объединении двух крупнейших молодежных организаций Беларуси в единую - общественное объединение "Белорусский республиканский союз молодежи". "За эти годы БРСМ стал самой многочисленной и ведущей молодежной организацией республики в реализации государственной молодежной политики. У общественного объединения есть много добрых традиций, которые объединяют тысячи молодых людей в большую семью, способную делать значимые дела и одерживать новые победы", - поделились в обкоме. Поддержка талантливых, творческих и увлеченных наукой ребят, патриотические, спортивные и культурно-массовые программы, вопросы трудоустройства, волонтерское движение - молодежный союз старается помочь и поддержать молодых людей во всех начинаниях.

В эти праздничные дни, как и всегда, в центре внимания - учащаяся, студенческая, работающая и сельская молодежь. Новичков тепло приветствуют и дают напутствия, лучших из действующих членов организации награждают за активность. Встречи проходят в разных форматах: пресс-конференции, открытые диалоги, трудовые десанты, флешмобы, эрудит- и квест-игры. Активно развивается республиканский проект "#ЗаДело!". В его рамках в Гомельской области волонтеры наводят порядок на территории захоронений неизвестных солдат и других знаковых мест, помогают одиноким жителям региона в уборке урожая, благоустраивают городские парки и скверы. "Все мероприятия наполнены душевностью, радостью общения, добрыми эмоциями, которые отражают принципы дружбы, единства, жизнелюбия и оптимизма, присущие молодежному союзу", - подчеркнули в обкоме.

Всего около 100 мероприятий посвятит БРСМ Гомельской области 17-летию молодежного объединения.-0-