Около 67 тыс. жителей Могилевской области получили первый компонент вакцины от коронавируса

14 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Порядка 67 тыс. жителей Могилевской области получили первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай.

"На сегодня порядка 67 тыс. жителей Могилевской области получили первый компонент вакцины от коронавируса. Из них более 44 тыс. завершили полный курс вакцинации, - подчеркнула Светлана Нечай. - В регионе имеется в достаточном количестве вакцина как российского, так и китайского производства. Получить прививку можно в любом поликлиническом учреждении в области. Сейчас вакцинация населения идет активно. У нас есть все необходимое для того, чтобы быстро и качественно прививать наших граждан".

Как отметила Светлана Нечай, для удобства жителей небольших сельских и отдаленных населенных пунктов организованы выезды. "Такая форма работы позволяет дойти до каждого человека, не у всех есть возможность приехать в районный или областной центр. Активнее идет вакцинация в городах побольше, но и в сельской местности люди понимают важность и необходимость прививки: каждый, кто прививается, вносит свой серьезный вклад в недопущение распространения инфекции", - отметила главный санитарный врач региона.

В области на данный момент привиты около 92% тех, кто содержится в различных домах-интернатах с круглосуточным пребыванием. "Уже привиты 38% работников учреждений с круглосуточным пребыванием, почти 62% работников здравоохранения. Более 14% человек с хроническими заболеваниями также получили прививку от коронавируса. На сегодня в области привито почти 7% населения", - отметила Светлана Нечай.

Сейчас в регионе, как и во всей республике, активно вакцинируют медиков, педагогов, работников служб социальной защиты. Также особое внимание уделяется людям старше 60 лет и имеющим различные хронические заболевания - это самая уязвимая часть населения. "Следующий этап - это массовая вакцинация. Сейчас мы активно готовимся к этой работе", - подчеркнула главный санитарный врач Могилевской области.-0-