Около 70 бесправников и более 40 нетрезвых водителей задержали в Минске за минувшие выходные

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минувшие выходные сотрудники столичной Госавтоинспекции проводили мероприятия, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД, оказывающих существенное влияние на безопасность дорожного движения. В результате было задержано более 40 нетрезвых водителей и около 70 бесправников. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Всего за 26-28 июля сотрудники ГАИ выявили 1642 нарушения правил дорожного движения. От управления автомобилем отстранены 42 водителя, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 69 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления", - проинформировали в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с нормами Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, отказ от освидетельствования влекут наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин (в настоящее время одна БВ составляет Br25,5) с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. За аналогичное правонарушение, совершенное повторно в течение года, наступает уголовная ответственность.

За управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 20 БВ. Повторное нарушение в течение года влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 БВ или административный арест.-0-