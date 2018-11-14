14 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Около 70% импортозамещающей продукции в Могилевской области производится малым и средним бизнесом. Об этом сообщил председатель комитета экономики облисполкома Руслан Страхар сегодня на пленарном заседании бизнес-форума "Кооперация и взаимодействие предприятий промышленности, бизнеса и науки в Могилевской области: состояние и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

"В регионе с каждым годом кооперационное взаимодействие расширяется - все больше малых компаний вовлекается в цепочку промышленной кооперации, - сказал Руслан Страхар. - С одной стороны, это компенсирует недостаток определенных ресурсов на конкретном предприятии, с другой, кооперация позволяет снизить затраты на производство продукции за счет покупки тех или иных комплектующих по более низкой цене".

По словам председателя комитета экономики, стимулирование кооперации малых предприятий как между собой, так и с крупными производителями - важная составляющая и государственной, и корпоративной политики. Именно кооперация позволяет повышать эффективность бизнеса за счет использования преимуществ специализации.

"Эта тема очень тесно связана с вопросами импортозамещения. Здесь мы тоже видим определенный потенциал, и за последнее время прослеживается положительная динамика роста вовлеченных малых и средних предприятий в производство импорзамещающей продукции. По итогам января-сентября текущего года около 70% импортозамещающей продукции в Могилевской области произведено на предприятиях малого и среднего бизнеса. Это очень важно для нас, и с каждым годом эта цифра увеличивается", - отметил Руслан Страхар. При этом он обратил внимание, что объем промежуточного импорта остается еще достаточно большим - в 2017 году он составил $983 млн, или 82,4% от общего объема ввезенных товаров. За январь-сентябрь текущего года таких товаров и сырья ввезено на $777 млн.

В бизнес-форуме и организованной в его рамках контактно-кооперационной бирже принимают участие более 100 компаний региона, представляющих различные направления - от сельского хозяйства и легкой промышленности до IT и станкостроения. Главная задача мероприятия - поиск новых возможностей для взаимовыгодного сотрудничества между крупным и малым бизнесом Могилевского региона.

В формате Всемирной недели предпринимательства мероприятия с участием представителей бизнеса пройдут также в Бобруйске, Горках, Кричеве и других городах области, где будут затронуты вопросы развития женского предпринимательства, молодежного бизнеса, стартап-движения и т.д.

Организатором мероприятия выступает Могилевский облисполком при организационной поддержке Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей, Могилевского агентства регионального развития, Научно-аналитического центра информации, инноваций и трансфера технологий, а также Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей и проекта ПРООН "Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь".-0-