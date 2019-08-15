Около 70% месячной нормы осадков выпало в Дрогичине за сутки

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 70% месячной нормы осадков выпало за сутки в Дрогичине Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Активные и контрастные фронтальные разделы, смещающиеся с юго-запада Европы, в первой половине недели принесли в Беларусь много облаков и дождей. Вчера в Беларуси сохранялась дождливая погода. Больше всего осадков выпало в Дрогичине - 47 мм, что составляет около 70% месячной нормы. Изобилие осадков отмечалось и в Минской области. В Марьиной Горке выпало 42 мм осадков, Слуцке - 38 мм, в Минске - 20 мм", - сказали в Белгидромете.

Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. В утренние часы в отдельных районах Беларуси ожидается туман. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит 16-22 градуса тепла.-0-

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