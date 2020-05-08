Около 70% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Беларуси за 6 дней мая

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 70% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Беларуси за шесть дней мая. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Метеорологическая обстановка в Беларуси достаточно непростая в связи с тем, что активные атмосферные фронты определяют погоду. За первые шесть дней мая в стране отмечались достаточно интенсивные осадки. В отдельных районах их сумма за этот период составила половину месячной нормы, а в некоторых - даже 70%. В первую очередь это восточные и северо-восточные районы", - сказал Александр Беганский.

Сейчас погода в Беларуси определяется влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладной воздушной массе. В выходные существенных осадков по стране не ожидается, температурный фон будет близким к средним многолетним значениям. В ночные часы есть вероятность слабых заморозков, а днем воздух будет прогреваться до отметок в основном 15-20 градусов тепла, по югу не исключено повышение до плюс 24.

"Прошедшие в последнее время дожди улучшили пожароопасную обстановку. В большинстве районов Беларуси класс пожароопасности первый, то есть метеорологические условия не способствуют естественному возгоранию. Вместе с тем местами по югу, где осадков было несколько меньше, сохраняется второй и третий класс (слабая и средняя горимость). Так как мы ожидаем достаточно существенное количество осадков, пожароопасная обстановка пока должна оставаться стабильной", - отметил начальник службы метеорологических прогнозов.

По информации Министерства лесного хозяйства, запреты на посещение лесов будут сняты по всей стране в ближайшее время в связи со стабилизацией ситуации с лесными пожарами. Ограничения на данный момент действуют в трех районах Беларуси: в Пуховичском Минской области и двух районах Гомельской (Житковичском и Лельчицком). Запреты уже сняли на всей территории Гродненской, Могилевской, Брестской и Витебской областей.-0-

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