Около 70 участников соберет областной медиафорум "Молодежь оnline" 11 декабря в Дзержинском районе

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе 11 декабря пройдет областной медиафорум "Молодежь оnline", сообщили БЕЛТА в Минской областной организации БРСМ.

Участниками медиафорума станут около 70 активных интернет-пользователей региона. Ребята обсудят проблемные вопросы работы в социальных сетях, а также пути развития работы в СМИ. В качестве спикеров выступят представители из медиа- и телесферы: преподаватель БГУ, корреспондент Белтелерадиокомпании Максим Тютеньков и ведущий корреспондент, редактор Белтелерадиокомпании Анастасия Рудзкая. Они проведут лекции по теме развития в интернете, представят мастер-классы по продвижению личного бренда в социальных медиа, а также расскажут, что такое фактчекинг и зачем он нужен.

До начала мероприятия в конференц-зале состоится областной чемпионат по скоростной сборке спилс-карт - часть республиканского проекта "Ведаю Беларусь". Команды, которые покажут лучшее время, представят столичный регион в финале проекта.

"Проект "Ведаю Беларусь" инициирован БРСМ в Год народного единства. Он включал трилогию онлайн-квизов "Беларусь культурная", "История Беларуси" и "География Беларуси". Основной частью патриотической инициативы стали чемпионаты по скоростной сборке спилс-карт "Ведаю Беларусь". В общей сложности эти мероприятия объединили по всей стране более 5 тыс. участников - молодежь разных возрастов, начиная от школьников и заканчивая трудовыми коллективами. Организатором мероприятия выступила Минская областная организация БРСМ.-0-