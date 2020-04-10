Около 70 улиц планируют отремонтировать в Гомеле в этом году

10 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 70 улиц планируют отремонтировать в Гомеле в 2020 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на коммунальное производственное унитарное предприятие "Гомельское городское ЖКХ".

План ремонта включает десятки позиций - это улицы, проспекты и проезды во всех районах областного центра. В первую очередь внимание уделят магистралям с интенсивным транспортным потоком, включая проспекты Речицкий, Ленина, Победы, Октября, Космонавтов, улицы Советскую, Ильича, Кирова, Барыкина, Хатаевича, Мазурова, Б.Хмельницкого, Могилевскую, Ефремова. Полный перечень улиц и проспектов, внесенных в план ремонта на текущий год, опубликован на сайте предприятия.

Предусмотрен также ремонт на четырех путепроводах по улицам Советской, Могилевской и проспекту Космонавтов.

Подрядной организацией на проведение текущего ремонта улично-дорожной сети областного центра определен Гомельский городской дорожный строительно-ремонтный трест.-0-