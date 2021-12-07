Около 70% заявленных нанимателями Витебской области вакансий относятся к рабочим профессиям

7 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Около 70% вакансий, заявленных на 1 декабря нанимателями Витебской области, относятся к рабочим специальностям. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Среди более 9 тыс. имеющихся вакансий около 70% предлагаются жителям области и страны по рабочим профессиям, в том числе в сельском хозяйстве. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заявленных нанимателями рабочих мест возросло почти на 35%. На рынке труда региона востребованы швеи, водители автомобилей, повара, продавцы, слесари-ремонтники, электрогазосварщики, трактористы-машинисты, операторы машинного доения. Постоянный спрос у работодателей имеется также на бухгалтеров, инженеров, медсестер, ветврачей, зоотехников.

Органы по труду, занятости и социальной защите ведут планомерную работу по трудоустройству и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями. За январь - ноябрь трудоустроены 243 человека с инвалидностью, для 43 человек организована адаптация к трудовой деятельности. Поиск работы через службу занятости дает людям с инвалидностью дополнительные гарантии: трудоустройство на забронированные места, трудовая адаптация, направление на обучение с оплатой расходов на проживание и проезд, сопровождаемое трудоустройство, а также по желанию обратившегося - выдача субсидий на открытие своего дела. До конца года в области создадут еще 9 рабочих мест для этой категории граждан. Они смогут работать на предприятиях УП "Элект" ОО "БелТИЗ", ПУП "Галант" Белорусского общества глухих и в Витебском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

В целом в январе - ноябре за содействием в трудоустройстве обратились 19 тыс. жителей области, что на 2,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. На 1 декабря в качестве безработных состояли на учете 1,2 тыс. человек: их число снизилось на 19,3% по сравнению с той же датой прошлого года. За 11 месяцев постоянное место работы получили 14,8 тыс. человек. Более 90 жителей области смогли открыть собственное дело благодаря госсубсидии. Более 440 обратившихся в службу занятости направлены на обучение профессиям, востребованным на рынке труда Витебской области.-0-