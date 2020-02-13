13 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 700 кв.м таунхаусов планируют построить в Гомеле в 2020 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел строительства горисполкома.

Опыт строительства блокированных жилых домов - так называемых таунхаусов - есть у Гомельского домостроительного комбината. В 2019 году ДСК ввел в эксплуатацию блокированный жилой дом по переулку Бакунина, 29 в микрорайоне с развитой инфраструктурой. Он включает шесть двухуровневых квартир площадью по 116 кв.м с отдельным входом со двора в каждую. Прилегающую территорию владельцы могут благоустроить по своему желанию, к примеру, разбить небольшой сад или установить качели, площадку для детей.

На текущий год поставлены задачи по вводу в эксплуатацию в областном центре 218,6 тыс. кв.м жилья, в том числе индивидуального - более 60,6 тыс. кв.м. Планируется построить 158 тыс. кв.м в многоквартирных жилых домах, из них с господдержкой по указу №240 - 76,7 тыс. кв.м, коммерческого жилья - 73,2 тыс. кв.м, а также порядка 8 тыс. кв.м жилых помещений за счет бюджетного финансирования (социальное и арендное жилье). Ориентир - на 350 квартир для многодетных семей.

По итогам 2019 года стройкомплекс выполнил доведенное задание по вводу жилья в областном центре. Так, введено в эксплуатацию 190,7 тыс. кв.м при задании в 183,9 тыс. кв.м. Построено более 62 тыс. кв.м жилья для граждан с использованием господдержки, свыше 3,8 тыс. кв.м арендного жилья, или 71 квартира. Введено более 55 тыс. кв.м индивидуального жилья, или 112,8% от годового задания в 42 тыс. кв.м. Более 650 многодетных семей в 2019-м праздновали новоселье.-0-