Около 700 призывников в Могилевской области будут направлены на срочную военную службу

24 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 700 молодых людей из Могилевской области будут призваны и направлены для прохождения срочной службы в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник направления призыва на военную службу военного комиссариата Могилевской области Максим Косенков.

"Призывная кампания началась еще в феврале. Сейчас она в активной фазе - молодые люди проходят медицинское освидетельствование", - рассказал Максим Косенков.

Начальник управления призыва военного комиссариата Могилевской области Максим Косенков общается с призывниками

В прошлом году в белорусские войска из Могилевской области было направлено около 500 человек. "Количество призывников увеличилось из-за того, что вступили в силу изменения законодательства в сфере воинской обязанности. Значительно сократилось количество оснований для предоставления отсрочек, поэтому ожидаем увеличения количества призывников", - прокомментировал он.

Самыми популярными местами службы у молодых людей Могилевщины уже несколько лет остаются войска сил специальных операций, органов пограничной службы и внутренние войска МВД.

По словам Максима Косенкова, среди молодых людей набирает популярность служба по контракту. Чтобы стать контрактником, теперь не обязательно проходить срочную службу. "Хорошая физическая подготовка, соответствующее состояние здоровья, особые навыки, например, водительское удостоверение, умение обращаться с собаками (для будущих кинологов), прохождение каких-либо курсов - все это позволит ему поискать подходящую вакансию на сайте Министерства обороны. И если такая есть - можно идти служить по контракту".

В прошлом году из Могилевской области в Вооруженные Силы Беларуси на контрактной основе отправились служить около 15 человек. -0-

Фото Олега Фойницкого