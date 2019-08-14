Около 8 тыс. семей Витебской области получат матпомощь к учебному году

14 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области единовременную материальную помощь в размере до 30% бюджета прожиточного минимума к новому учебному году получат около 8 тыс. семей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Нина Колымага.

Государственная поддержка также будет оказана малообеспеченным семьям, семьям с детьми-инвалидами либо родителями-инвалидами путем привлечения дополнительных денежных ресурсов: средств предприятий, спонсорской помощи, государственной адресной социальной помощи, материальной помощи из средств государственного социального страхования, средств благотворительных фондов и общественных организаций. "К настоящему времени материальную помощь уже получили 5,1 тыс. семей, в которых воспитывается 9,9 тыс. детей, в том числе 3,1 тыс. - многодетных (7,3 тыс. детей)", - отметила Нина Колымага.

Все выплаты будут произведены до 1 сентября. Оказание поддержки осуществляется по Государственной программе "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы (подпрограмма "Семья и детство").-0-