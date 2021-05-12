Около 80 юных дизайнеров, живописцев и рукодельниц борются за звание "Майстар" в Гомеле

12 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной открытый конкурс "Майстар" стартовал в Гомельской области. Он пройдет 12-14 мая, сообщили БЕЛТА организаторы.

Гомель стал центром притяжения молодых талантов из разных уголков республики. В этом году в конкурсе участвуют учащиеся детских школ искусств, детских художественных школ и профильных ссузов Гомеля, Минска, Витебска, Могилева, Гродно. 80 творцов представляют 28 учреждений Беларуси.

Жюри будет оценивать участников художественного конкурса в двух возрастных категориях, по трем номинациям: "Дизайн", "Живопись" и "Декоративно-прикладное творчество".

Конкурс направлен на развитие и укрепление культурных связей, выявление и поддержку талантливых учащихся, содействие развитию их творческих способностей и повышению уровня художественной подготовки. "Майстар" содействует популяризации и позиционированию изобразительного искусства как визитной карточки культуры Беларуси.

Организаторами творческой арены стали Гомельский государственный художественный колледж при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.-0-