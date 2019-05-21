Около 80 круглосуточных лагерей откроются в Гродненской области на базе сельских школ

21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области на базе сельских школ, расположенных в живописной и экологически чистой местности, откроются около 80 круглосуточных лагерей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.

В области продолжается проект по созданию таких лагерей на базе сельских школ. "Проект признан успешным. Когда-то мы начинали с 33 подобных лагерей, в этом году их будет 78", - сказал Виктор Лискович.

Летом в регионе детей примут 953 лагеря всех типов, что на 48 больше, чем годом ранее. Лагеря будут работать как минимум в 4-сменном режиме, в некоторых запланирована пятая смена.

Традиционно планируется работа оздоровительных лагерей различного профиля - от спортивных до научных. Впервые начнут работу оздоровительные лагеря для обучающихся в педагогических классах и классах аграрной направленности. Будет работать лагерь на базе областного кадетского училища в агрогородке Поречье Гродненского района.

"Наша главная задача - оздоровить всех желающих. На протяжении года изучались мнения и родителей, и самих детей. Летом в лагерях всех типов отдохнут около 63 тыс. детей", - отметил Виктор Лискович. Он подчеркнул, что количество детей, отдохнувших в различных лагерях за лето, за последние три года возросло более чем на 20 тыс.

Средняя стоимость путевки в круглосуточный оздоровительный лагерь на 18-дневную смену составит Br392, из которых Br96 - госдотация. Средняя стоимость путевки в дневной лагерь составит Br118, в том числе Br81 госдотации.

Большое внимание планируется уделить не только оздоровлению детей, но их досугу, организации экскурсий, спортивных и музыкальных мероприятий, кружковой работе. Запланированы акции, приуроченные к значимым датам и событиям, - 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 75-летию образования Гродненской области, II Европейским играм. Школьники Гродненской области побывают и на самом спортивном форуме.

Для того чтобы дети смогли обменяться впечатлениями, рассказать, насколько насыщенным и интересным было лето, в регионе планируют создать тематический интернет-портал.

Подготовка оздоровительных лагерей к новому сезону практически завершена. Основное внимание уделено созданию безопасных условий для детей, подбору квалифицированного персонала.-0-