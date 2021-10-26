Около 80 предложений будет на ярмарках вакансий в Витебске, Новополоцке и Полоцком районе

26 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Электронные ярмарки вакансий пройдут до конца октября в Витебске, Новополоцке и Полоцком районе. Мероприятия состоятся на сайте e-vacancy.by, сообщает БЕЛТА.

В Витебске и Новополоцке ярмарки организуют 28 октября, на следующий день она состоится в Полоцком районе. Предприятия этих городов и региона намерены предложить около 80 вакансий. Соискатели получат возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, режимом и условиями труда. Также можно будет задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Начало ярмарок вакансий в 10.00.

В Витебской области на 1 октября на учете в качестве безработных состояли 1,2 тыс. человек, а наниматели заявили о 9,5 тыс. свободных рабочих мест. В северном регионе за 9 месяцев постоянную работу получили 12,7 тыс. жителей, за содействием в трудоустройстве в службу занятости обратились более 16 тыс. человек.-0-