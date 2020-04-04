Около 80% звонков на прямую линию Сивака касались вопросов ЖКХ

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На прямую телефонную линию председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака сегодня поступило более полусотни звонков, из которых подавляющее большинство касались вопросов ЖКХ, передает корреспондент БЕЛТА.

Из 54 обращений около 80% были связаны с проблемами в сфере ЖКХ, еще часть касалась темы строительства. Звучали и предложения по улучшению городской среды.

Житель одной из квартир четвертого подъезда дома №50 по ул. Восточная обратился с просьбой помочь с газоснабжением его и еще семи квартир. Он объяснил, что дом на капитальном ремонте, газ был подан еще в октябре 2019 года, но из-за одного собственника, который не пускает в свое жилище газовщиков, в часть квартир газ не поступает. Все это время жильцы вынуждены тратиться на электроэнергию, пользоваться электроплитками. Анатолий Сивак пообещал решить вопрос.

Один неравнодушный горожанин обратил внимание, что откосы вдоль кольцевой дороги изрыты кротами. Земляные горки уродуют и некоторые участки в центре города, по берегу Свислочи. "Городские газоны - это не для кротов. Нужно устранить эту проблему", - заявил мужчина и предложил свою консультативную помощь. Анатолий Сивак согласился, что внешний облик города важен, однако прежде чем принимать какие-то решения и вырабатывать меры, нужно проконсультироваться со специалистами природоохраны.-0-