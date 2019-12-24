Около 800 Дедов Морозов, Снегурочек и других персонажей поучаствуют в областном параде в Борисове

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной парад Дедов Морозов пройдет 28 декабря в Борисове. В этом ярком и красочном событии примут участие около 800 Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Шествие начнется у городского парка и завершится на центральной площади. Его участники (30 человек от каждого района) выступят с развлекательно-игровой программой. После этого праздник переместится к Дворцу культуры им.М.Горького. Дед Мороз спустится с крыши здания, чем, несомненно, удивит зрителей.

Благотворительный новогодний праздник для 850 юных жителей Минской области откроет председатель Минского облисполкома Александр Турчин. Ребята погрузятся в волшебную атмосферу театрализованного сказочного представления под названием "Мы встречаем Новый год!". Сладкие подарки детям вручат руководители облисполкома, главного управления по образованию облисполкома и Борисовского райисполкома.

Кроме того, в этот праздничный день участники из всех уголков Минской области представят уникальные отражающие особенности малой родины фотозоны, объединенные в "Новогодний экспресс".

Ребят будут ожидать также шоу мыльных пузырей, интересные викторины и конкурсы, интерактивные игры, веселые хороводы и многое другое.

Безопасный праздник в этот день помогут организовать представители МЧС и ГАИ.-0-