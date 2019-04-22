Около 800 молодых специалистов направят в учреждения здравоохранения Брестской области в 2019 году

22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В учреждения здравоохранения Брестской области в текущем году будут направлены 785 молодых специалистов, 40% из них будут трудиться врачами, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский.

На первое рабочее место по распределению прибудут 460 молодых специалистов среднего медицинского персонала, к интернатуре приступят 325 врачей. "В этом году мы меньше распределили узких специалистов, вместе с тем обеспечили необходимое количество врачей общей практики. Закрываем потребность в них не только в Бресте, Барановичах и Пинске, но и в районных центрах. Например, в Ляховичах уже 100% перешли на врача общей практики. К концу 2019 года первичное звено обеспечим ими на 92%", - пояснил Виктор Михаловский.

Также в регионе ведется работа по совершенствованию подготовки узких специалистов. В частности, совместно с Гродненским государственным медицинским университетом прорабатывается вопрос организации хирургической кафедры на базе Брестской областной больницы, где смогут повышать квалификацию профильные специалисты.

"В этом имеется потребность, поскольку в Бресте нет медуниверситета. В нашей больнице есть специалисты хирургического профиля - кандидаты, доктора наук, которые имеют право заниматься педагогической деятельностью. Речь идет об открытии кафедры, где сможем заниматься профсовершенствованием врачей Брестской области", - отметил главный врач областной больницы.

Стороны готовят документы в Министерство здравоохранения, параллельно разрабатывается учебная программа для курсантов. Ожидается, что хирургическая кафедра откроется уже в текущем году.-0-