Около 800 школьников Минской области обучаются в классах педагогической направленности

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 800 школьников сегодня обучаются в классах педагогической направленности в Минской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию Мингорисполкома.

В регионе учащиеся активно примеряют на себя профессию учителя. Для этого предоставлены все возможности: практически в каждом районе сформированы классы или группы, которые имеют профильную педагогическую направленность. Самые многочисленные находятся в Вилейском, Воложинском, Молодечненском, Слуцком и Столбцовском районах, но заполняемость хорошая и в других местах.

"Суть обучения заключается в том, что ученики 10-11-х классов углубленно изучают профильные предметы. Это язык и по желанию любая другая учебная дисциплина, которую планируется изучать на повышенном уровне. Кроме этого, учащиеся в обязательном порядке посещают факультатив "Введение в педагогическую профессию", - рассказали в главном управлении по образованию.

Первые педагогические классы в Беларуси появились около пяти лет назад. Сделано это было для того, чтобы школьники более осознанно выбирали профессию учителя и были готовы к работе в учебном учреждении.

"За это время такой возможностью воспользовались несколько тысяч мальчиков и девочек: 40% выпускников решили продолжить обучение и поступили в вузы с педагогической направленностью", - подчеркнули в управлении.

Под конец обучения выпускники готовят портфолио. При условии среднего балла не ниже восьми, учащиеся могут поступать в педагогические вузы без сдачи ЦТ.-0-