Около 87% работников минского метро вакцинировались

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 87% работников Минского метрополитена на данный момент уже вакцинировались от COVID-19, сообщили БЕЛТА на этом госпредприятии.

"В метрополитене трудятся почти 5,2 тыс. сотрудников. Все понимают, насколько важно сегодня вакцинироваться от COVID-19. Ведь от этого зависит здоровье не только самих метрополитеновцев и их близких, - отметили в столичной подземке. - Мы не имеем права подвергать опасности заражения этим опасным инфекционным заболеванием наших пассажиров".

Коллектив предприятия желает здоровья и благополучия всем пассажирам и выражает уверенность, что совместными усилиями можно свести к минимуму риск заболевания коронавирусом или его тяжелых последствий.

Ежедневно в минском метро проводятся рейды по соблюдению масочного режима в течение всей поездки в подземке. Этим занимаются группы инспекторов службы безопасности. Пример подает и корпоративный персонаж Минского метрополитена - Метрович. Это ростовая кукла, которая тоже время от времени появляется на платформах и в вестибюлях с маской на лице и призывает всех вакцинироваться, чтобы, как и Метрович, быть в добром здравии.-0-