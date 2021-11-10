Около 8,8 тыс. школьников Брестской области оздоровились на осенних каникулах

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на осенних каникулах прошли оздоровление около 8,8 тыс. школьников, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

"В период осенних каникул, по оперативным данным, прошли оздоровление 8,8 тыс. школьников Брестской области. Организована работа 239 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базах учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи и на базе специализированного учебно-спортивного заведения", - рассказали в центре.

В том числе оздоравливались и дети социально незащищенных категорий: 128 сирот, 57 детей-инвалидов, 332 ребенка на профилактическом учете и в социально опасном положении.

Средняя стоимость 6-дневной путевки в дневном лагере в регионе составила Br37,7. Государство выделило помощь на удешевление путевок - по Br25,2 на каждую.

"Принимались все необходимые меры по созданию безопасных условий пребывания детей в оздоровительных лагерях в условиях сложной эпидемиологической ситуации и в соответствии с методическими рекомендациями по профилактике возникновения и распространения COVID-19, - подчеркнули в республиканском центре. - Все оздоровительные лагеря обеспечивали ежедневный контроль за состоянием здоровья детей, регулярную влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств. Утром детям измеряли температуру, при организации дневного сна и питания старались их максимально дистанцировать. Развлекательные программы были организованы таким образом, чтобы исключить нахождение большого количества детей в одном месте - они гуляли преимущественно на свежем воздухе".

Каждый день пребывания в лагере был насыщен интересными познавательными программами: школьники посещали кинотеатры, театры, участвовали в различных мероприятиях. Кроме этого, повара трижды в день радовали ребят вкусными блюдами, в рационе были в том числе фрукты, соки, йогурты и другие полезные продукты.-0-