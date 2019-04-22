Около 9 тыс. жителей Витебской области приняли участие в Неделе леса

22 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 9 тыс. жителей Витебской области стали активными участниками республиканской акции "Неделя леса-2019", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Почти 4,8 тыс. человек составили работники лесхозов области, более 4 тыс. - жители городов и районов, активисты общественных организаций, коллективы предприятий, организаций и учреждений. Участники экологической акции трудились на 333 объектах. Общими усилиями в регионе создано 817 га лесных культур, высажено почти 3 тыс. деревьев и другого посадочного материала, восстановлено и благоустроено 48 мест отдыха, а также убрано 298,5 куб.м мусора.

Большой объем работ пришелся на 20 апреля - день республиканского субботника. В частности, сотрудники управления ГАИ УВД Витебского облисполкома совместно с юными инспекторами дорожного движения из гимназии №7 и средней школы №46 Витебска на специально отведенной полосе вблизи автодороги Р20 Витебск - Полоцк в Витебском районе высадили несколько сотен саженцев ели. "В целом в Витебской области школьники внесли большую лепту в успешное проведение Недели леса. По итогам акции Витебское ПЛХО отметит самую активную школу и класс памятными сувенирами и ценными призами", - отметили в объединении.

В 2019 году Неделя леса была посвящена Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В этой связи многие лесхозы области инициировали закладку памятных посадок, призванных увековечить значимые события и фигуры для этих мест. Например, работники Оршанского лесхоза в честь освободителей своего города заложили каштановую аллею. Сотрудники Поставского лесхоза и 1-го Военного госпиталя органов пограничной службы Беларуси - кленовую. В Россонах память о местном ветеране ВОВ Павле Ивановиче Рубисе увековечила липовая аллея. Смешанный комплекс из красного дуба, горной сосны, амурского бархата и декоративных кустарников украсил дендропарк Лепельского лесхоза. Всего в регионе появилось 20 новых памятных посадок и аллей.

Неделя леса проводится в Беларуси каждый год. Главной целью акции является привлечение внимания общественности к решению общегосударственных задач в сфере усиления экологической, экономической и социальной роли лесов.-0-