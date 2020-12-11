11 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 90 аварий произошло сегодня в Могилеве из-за погодных условий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Татьяна Старосотникова.

"Из-за гололедицы в областном центре сегодня произошло около 90 аварий с механическими повреждениями автомобилей. Большая часть ДТП пришлась на дворовые территории", - отметила Татьяна Старосотникова.

По словам старшего инспектора, несмотря на работу коммунальных служб города, водители и пешеходы в такую погоду должны быть особенно внимательными. "По возможности необходимо отказаться от поездок по городу на личном транспорте, можно воспользоваться общественным. Пешеходам нужно быть предельно осторожными при пересечении в установленных местах проезжей части, а водителям - соблюдать дистанцию и скоростной режим", - подчеркнула она.-0-