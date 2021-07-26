Около 90% недвижимости Браславского райпо будут вовлекать в оборот новые собственники

26 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Около 90% недвижимости Браславского районного потребительского общества будут вовлекать в оборот новые собственники, сообщили корреспонденту в пресс-службе экономического суда Витебской области.

Браславское райпо было признано банкротом в апреле 2018 года, в июне 2021-го завершено ликвидационное производство в отношении должника. Антикризисным управляющим по делу выступало ООО "ПравоВита". По словам его директора Николая Кротова, за этот период изготовлены правоустанавливающие документы на землю и недвижимость в отношении 136 капитальных строений и сооружений райпо. Реализовано на аукционах, а также передано кредиторам в счет погашения долга 122 объекта общей площадью около 28 тыс. кв.м. Кроме того, переданы в коммунальную собственность 14 невостребованных зданий бывших магазинов и складских помещений.

Из общего числа реализованного имущества районной потребкооперации более 63% приходится на объекты торговли и общественного питания в основном в сельской местности. На первом аукционе по распродаже имущества райпо в августе 2018 года был продан почти за Br676,5 тыс. универсам "Родны кут" общей площадью 820,4 кв.м, расположенный в центральной части Браслава. На недвижимость претендовали четыре покупателя, а победителем стала торговая сеть "Белмаркет", предложив за объект цену, в 1,5 раза превысившую начальную стоимость здания.

По информации Браславского райисполкома, в бывших торговых объектах райпо уже работают дискаунтеры "Копеечка", "Остров чистоты и вкуса", магазины сетей "Три цены" и "Светофор". Интерес к объектам потребительской кооперации проявили представители местного бизнеса. Небольшие объекты торговли в агрогородках и других населенных пунктах выкупали индивидуальные предприниматели. Также вовлекаются в оборот новыми собственниками производственные и административные здания, складские помещения.

Всего в ликвидационном производстве организовано более 70 аукционов по реализации недвижимости, транспорта и прочего имущества райпо. Это позволило полностью выполнить социальные обязательства банкрота, избежать задолженности по внеочередным платежам, рассчитаться с бюджетом, а также ликвидировать долги перед кредиторами четвертой и частично пятой очередей на общую сумму свыше Br2,6 млн.-0-