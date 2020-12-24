Около 90 новогодних деревьев подарили лесхозы учреждениям образования Могилевской области

24 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 90 новогодних деревьев подарили лесхозы детским садам и школам в Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

"В преддверии Нового года лесхозы области дарят новогодние деревья учреждениям образования. На данный момент мы уже передали порядка 90 елей в школы и детские сады", - рассказал заместитель руководителя по идеологической работе Могилевского ГПЛХО Сергей Шах.

Для того чтобы получить новогоднее дерево, представителю учреждения образования необходимо обратиться в ближайший лесхоз.

Благотворительная акция проходит по инициативе Министерства лесного хозяйства второй раз. "Такая благотворительная акция помогает поддержать школы и сады, расположенные в сельской местности, небольших поселках и райцентрах. Настоящая живая ель из леса добавит в новогодний праздник особую атмосферу", - отметил Сергей Шах.-0-