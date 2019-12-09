Около 90% ОАО Гомельской области внедрили элементы корпоративного управления

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 9 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:10 Более $20 тыс. дохода получил в этом году "Беларусьфильм" за счет экскурсий Культура
14:08 В Беларуси расширены возможности для расчетов с помощью QR-кодов и мобильных приложений Технологии
14:00 "Беларусьфильм" приступает к съемкам детектива "В поисках ангела" Культура
13:54 Лукашенко поздравил Анастасию Шкурдай с золотом на ЧЕ по плаванию на короткой воде Президент
13:53 Пресс-конференция об организации елочных базаров пройдет в БЕЛТА 11 декабря Общество
13:52 Закрытый показ фильма "Купала" пройдет в кинотеатре "Москва" 17 декабря Афиша
13:47 Завершено расследование дела о вывозе девушек за рубеж жительницей Браслава Происшествия
13:37 Пьяный оршанец стрелял из пневматического пистолета в прохожего Происшествия
13:26 WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира В мире
13:23 Доллар на торгах 9 декабря подорожал, евро и российский рубль подешевели Экономика
13:23 В Светлогорском районе столкнулись УАЗ и микроавтобус - в больницу доставили пять человек Происшествия
13:18 В Молодечненском районе продолжаются вишинг-атаки на пользователей банковских карт Происшествия
13:17 Прокуроры Витебской области предъявили иски о возмещении ущерба госпредприятиям более чем на Br1 млн Происшествия
12:58 Музыкальный сад, земной шар: новогодние огни зажгутся в Гомеле 10 декабря Регионы
12:39 Семашко: отрицательное сальдо в торговле с Россией сокращается Экономика
12:30 Неустойчивая погода с кратковременными осадками ожидается в Беларуси на этой неделе Общество
12:28 Делегация Брестской области в 2020 году планирует посетить китайскую провинцию Аньхой Регионы
12:22 Учебный центр по технологии "Индустрия 4.0" открыли в Минске Общество
12:18 В Минском районе задержали сбежавшего из психдиспансера мужчину Происшествия
12:08 При извержении вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек В мире
12:05 Банк БелВЭБ в Островце переехал в новый офис Экономика
12:02 Российские предприятия задолжали белорусским свыше $2 млрд Экономика
11:58 Марцел Личка покидает пост главного тренера ФК "Динамо-Брест" Спорт
11:56 Международное военное сотрудничество стран ШОС обсудят в Пекине Общество
11:52 Правительство рассчитывает развивать в Беларуси программу активного долголетия при поддержке ЮНФПА Общество
11:51 Почти все новые объекты бытового обслуживания в Гомельской области открыли в этом году ИП Регионы
11:49 Около 90% ОАО Гомельской области внедрили элементы корпоративного управления Регионы
11:28 Трансграничный веломаршрут может связать Августовский канал и Беловежскую пущу Регионы
11:28 Мокрый снег с дождем и до +6°С ожидается в Беларуси 10 декабря Общество
11:14 Пенсионерка погибла в ДТП в Минске Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
09 декабря 2019, 11:49

Около 90% ОАО Гомельской области внедрили элементы корпоративного управления

Фото из архива
Фото из архива

9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 90% акционерных обществ Гомельской области внедрили элементы корпоративного управления, сообщила журналистам заместитель начальника отдела организации корпоративного управления и распоряжения акциями комитета "Гомельоблимущество" Анна Хацулева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня участники рыночных отношений понимают значимость эффективного корпоративного управления. Это необходимая составляющая развития предприятия и привлечения инвестиций, продиктованная вектором развития экономики Беларуси, ее интеграцией в мировое рыночное пространство. Акционерные общества должны придерживаться признанных в мировом сообществе правил корпоративного поведения", - рассказала Анна Хацулева. По ее словам, основная задача корпоративного управления - обеспечить баланс интересов акционеров, членов органов управления общества, должностных лиц, поставщиков и потребителей, кредиторов и государственных органов.

Как отметила специалист, в Гомельской области поле для деятельности в сфере корпоративного управления достаточно широкое. В коммунальной собственности находятся акции 229 ОАО.

Активная работа по развитию корпоративного управления в регионе, как и в республике в целом, началась с соответствующего поручения правительства и разработки Министерством экономики и Государственным комитетом по имуществу методических рекомендаций по организации корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства. Этот документ предусматривает несколько ключевых элементов корпоративного управления - от разработки и утверждения устава и локальных правовых актов (включая корпоративный кодекс), избрание в состав наблюдательного совета независимых директоров до обеспечения надлежащего внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, разработки информационной и дивидендной политики.

"От одного до нескольких локальных документов внедрены в 204 акционерных обществах (89% их общего количества). Внедрение актов, регулирующих наиболее важные аспекты деятельности акционерного общества, - первый шаг на пути создания сбалансированной системы корпоративного управления. Корпоративный кодекс утвердили восемь ОАО", - уточнила заместитель начальника отдела.

Значительная роль в предотвращении корпоративных конфликтов отведена независимым директорам. "Независимость директоров необходима для объективной оценки результатов деятельности исполнительных органов общества и принятия обоснованных решений по тем вопросам, где интересы исполнительных органов акционерного общества и акционеров могут расходиться", - отметила Анна Хацулева. Независимых директоров приглашают для помощи в формировании стратегии и помощи в развитии новых направлений бизнеса, развития отношений с инвесторами и др.

В Гомельской области в составы наблюдательных советов 20 акционерных обществ избраны 28 независимых директоров. Чаще всего для этой миссии привлекают бывших и действующих топ-менеджеров, а также лиц, ранее работавших на предприятии и достигших пенсионного возраста, имеющих опыт работы в сфере экономики, бухгалтерского учета.

В комитете "Гомельоблимущество" формируется реестр кандидатов независимых директоров. Открыт сбор заявок. Поступили заявки от 19 кандидатов. Как рассказала Анна Хацулева, формирование реестра будет постоянным, с расширением источников и каналов поиска кандидатов.

В Гомельской области шаги по внедрению корпоративного управления делаются с 2015 года. Результаты принимаемых мер будут видны в среднесрочной перспективе.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомель
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Музыкальный сад, земной шар: новогодние огни зажгутся в Гомеле 10 декабря
Фото из архива Делегация Брестской области в 2020 году планирует посетить китайскую провинцию Аньхой
Фото из архива Почти все новые объекты бытового обслуживания в Гомельской области открыли в этом году ИП
Августовский канал Трансграничный веломаршрут может связать Августовский канал и Беловежскую пущу
Председатель СПК Василий Свирид "Не хуже, чем в городе"
Новый год на "Привале"
Главное
Во время переговоров Лукашенко на переговорах с Путиным: не просим ничего, только равные условия
Семашко раскрыл подробности развязок по поставкам белорусского продовольствия в РФ
В Беларуси планируется ввести пособие для женщин за рождение детей с разницей в 3-4 года
Ambassador пятый год подряд становится "Народной маркой"
Топ-новости
Лукашенко и Путин проведут следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге
Правительство рассчитывает развивать в Беларуси программу активного долголетия при поддержке ЮНФПА
"Парк Челюскинцев": новый уровень вашей жизни!
Учебный центр по технологии "Индустрия 4.0" открыли в Минске
РЕПОРТАЖ: "Принципиально не стригу девушек": как 13-летний барбер владеет ножницами и бритвой не хуже профи
В Беларуси расширены возможности для расчетов с помощью QR-кодов и мобильных приложений
Банк БелВЭБ в Островце переехал в новый офис
Закрытый показ фильма "Купала" пройдет в кинотеатре "Москва" 17 декабря
Пресс-конференция об организации елочных базаров пройдет в БЕЛТА 11 декабря
Мокрый снег с дождем и до +6°С ожидается в Беларуси 10 декабря
"Евроопт" стал семикратным победителем "Народной марки", завоевав Гран-при услуг
Акция "Наши дети" стартует в Беларуси 9 декабря
Рапота: от медицины до освоения Арктики - перспективные темы сотрудничества в СГ
Марцел Личка покидает пост главного тренера ФК "Динамо-Брест"
Белорусские баскетболисты выиграли турнир памяти Владимира Рыженкова
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.