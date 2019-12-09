Около 90% ОАО Гомельской области внедрили элементы корпоративного управления

9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 90% акционерных обществ Гомельской области внедрили элементы корпоративного управления, сообщила журналистам заместитель начальника отдела организации корпоративного управления и распоряжения акциями комитета "Гомельоблимущество" Анна Хацулева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня участники рыночных отношений понимают значимость эффективного корпоративного управления. Это необходимая составляющая развития предприятия и привлечения инвестиций, продиктованная вектором развития экономики Беларуси, ее интеграцией в мировое рыночное пространство. Акционерные общества должны придерживаться признанных в мировом сообществе правил корпоративного поведения", - рассказала Анна Хацулева. По ее словам, основная задача корпоративного управления - обеспечить баланс интересов акционеров, членов органов управления общества, должностных лиц, поставщиков и потребителей, кредиторов и государственных органов.

Как отметила специалист, в Гомельской области поле для деятельности в сфере корпоративного управления достаточно широкое. В коммунальной собственности находятся акции 229 ОАО.

Активная работа по развитию корпоративного управления в регионе, как и в республике в целом, началась с соответствующего поручения правительства и разработки Министерством экономики и Государственным комитетом по имуществу методических рекомендаций по организации корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства. Этот документ предусматривает несколько ключевых элементов корпоративного управления - от разработки и утверждения устава и локальных правовых актов (включая корпоративный кодекс), избрание в состав наблюдательного совета независимых директоров до обеспечения надлежащего внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, разработки информационной и дивидендной политики.

"От одного до нескольких локальных документов внедрены в 204 акционерных обществах (89% их общего количества). Внедрение актов, регулирующих наиболее важные аспекты деятельности акционерного общества, - первый шаг на пути создания сбалансированной системы корпоративного управления. Корпоративный кодекс утвердили восемь ОАО", - уточнила заместитель начальника отдела.

Значительная роль в предотвращении корпоративных конфликтов отведена независимым директорам. "Независимость директоров необходима для объективной оценки результатов деятельности исполнительных органов общества и принятия обоснованных решений по тем вопросам, где интересы исполнительных органов акционерного общества и акционеров могут расходиться", - отметила Анна Хацулева. Независимых директоров приглашают для помощи в формировании стратегии и помощи в развитии новых направлений бизнеса, развития отношений с инвесторами и др.

В Гомельской области в составы наблюдательных советов 20 акционерных обществ избраны 28 независимых директоров. Чаще всего для этой миссии привлекают бывших и действующих топ-менеджеров, а также лиц, ранее работавших на предприятии и достигших пенсионного возраста, имеющих опыт работы в сфере экономики, бухгалтерского учета.

В комитете "Гомельоблимущество" формируется реестр кандидатов независимых директоров. Открыт сбор заявок. Поступили заявки от 19 кандидатов. Как рассказала Анна Хацулева, формирование реестра будет постоянным, с расширением источников и каналов поиска кандидатов.

В Гомельской области шаги по внедрению корпоративного управления делаются с 2015 года. Результаты принимаемых мер будут видны в среднесрочной перспективе.-0-