Около $900 млн сэкономлено в Беларуси в 2011-2019 годах за счет модернизации энергосистемы

26 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За счет модернизации энергосистемы в Беларуси в 2011-2019 годах сэкономлено около $900 млн. Об этом во время посещения Могилевской ТЭЦ-1 рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проведенная модернизация энергосистемы в Беларуси за 2011-2019 годы позволила суммарно снизить потребление природного газа в объеме около 6 млрд куб.м. Это позволило сэкономить около $900 млн. За это время снизились и тарифы для промышленных потребителей - в 1,4 раза. С 2018 года энергосистема Беларуси практически полностью отказалась от импорта электроэнергии, заменив ее производством на собственных энергоисточниках с меньшими затратами, - рассказал Виктор Каранкевич. - Работы по модернизации энергосистемы проводятся в соответствии с поручением главы государства. За последние 10 лет реконструировано 25 электростанций, строятся новые объекты, модернизируются уже имеющиеся. Крупнейшие из них - Лукомская, Березовская ГРЭС, Минская ТЭЦ-5. Особое внимание было уделено развитию возобновляемых источников энергии, увеличению использования местных видов топлива. Большую работу провели по реконструкции электрических подстанций, высоковольтных и распределительных электрических сетей по всей стране".

Во время знакомства с техническими процессами Могилевской ТЭЦ-1 министр энергетики отметил положительную динамику в работе местных теплосетей. "Основные задачи, которые поставлены перед могилевскими сетями, выполняются в полной мере. Это бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией, проведение на системной основе модернизаций и реконструкций, повышение эффективности работы генерирующего оборудования на тех энергоисточниках, которые входят в состав Могилевских тепловых сетей. Реализуются мероприятия по снижению тепловых потерь. Предприятие сэкономило 4,3 тыс. т условного топлива".

После Виктор Каранкевич встретился с работниками ТЭЦ-1 в рамках единого дня информирования. Он рассказал об основных показателях социально-экономического развития Беларуси, в частности о развитии промышленности и агропромышленного комплекса, транспортной сферы, строительстве жилья. Особое внимание министр уделил вопросам развития энергетической отрасли. Речь шла о модернизации основных объектов белорусской энергосистемы, реализации инфраструктурных проектов и перспективах. Виктор Каранкевич ответил на вопросы работников предприятия. Люди интересовались развитием электротранспорта в стране, а также вопросами подключения электричества для отопления и горячего водоснабжения в домах.-0-

Фото Олега Фойницкого