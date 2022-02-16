Около 900 молодых специалистов ежегодно прибывают в АПК Гомельской области

16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В АПК Гомельской области ежегодно прибывают около 900 молодых специалистов. Такие цифры привела заместитель председателя Гомельской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Галина Соловей на IV пленуме по итогам работы в 2021 году и задачах на 2022 год, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам Галины Соловей, работа с молодежью - один из важнейших аспектов. "Это наши инвестиции в будущее. С молодежью легко работать, главное - заинтересовать, предоставлять молодым возможность реализовывать идеи, поддерживать и продвигать их инициативы. Важно также задействовать молодежные советы при проведении всевозможных мероприятий и не скупясь вкладывать в них наставничество, обеспечивая преемственность поколений. Молодость и накопленный опыт обязательно дадут положительный результат", - сказала она.

Ежегодно в регионе в отрасль прибывают около 900 молодых людей. Однако АПК сталкивается с сильнейшей конкуренцией манящего молодежь города. Профсоюз предпринимает возможные меры для улучшения жизни молодых работников села. Совместно с нанимателями проводится систематическая работа по защите социально-экономических интересов и законных прав молодежи, работающей в АПК, а это более 10,2 тыс. человек в возрасте до 31 года, или 15,3% от общего числа работающих.

"Обком, районные комитеты, первичные организации профсоюза кроме традиционных мероприятий - трудовых соревнований, конкурсов профмастерства, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы - стали предметнее и конкретнее заниматься решением вопросов, связанных с улучшением жизни молодежи на селе. Так, обследованы жилищные помещения, предоставленные нанимателями для молодежи. И со стороны профсоюза, и со стороны нанимателей оказывается оперативная помощь для устранения выявленных жилищных проблем", - подчеркнула Галина Соловей. По ее словам, важно создать условия для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи, сформировать кадровый резерв агропромышленного комплекса. В этом случае будет результат.

Отдельное внимание уделяется "молодой гвардии" - тем, кто выбрал и приобретает аграрную специальность. В 17 профильных учебных учреждениях области обучаются 6118 ребят, будущих специалистов отрасли.

От отраслевого профсоюза переданы сертификаты на приобретение туристических поездок по знаменательным местам Гомельской области для учащихся Гомельского государственного аграрно-экономического колледжа и Наровлянского государственного профессионального лицея.-0-