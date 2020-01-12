Около 900 школьников Минской области примут участие в третьем этапе республиканской олимпиады

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном регионе 13 января стартует третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам 2019-2020 учебного года. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

В областном этапе примут участие около 900 учащихся 8-11 классов учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования. Ребята продемонстрируют свои знания по 18 учебным предметам.

Базами для проведения интеллектуальных соревнований станут учреждения образования Борисова, Вилейки, Дзержинска, Жодино, Молодечно, Несвижа, Слуцка, Солигорска, Узды, а также Минский областной институт развития образования.

Оценивать выполнение олимпиадных заданий будет компетентное жюри, в состав которого войдут 180 преподавателей. Среди них специалисты Национальной академии наук, преподаватели БГУ, БГПУ им. М.Танка, БГУИР, БНТУ, МГЛУ и других вузов, а также педагоги учреждений общего среднего, среднего специального образования столицы и Минской области.

По результатам третьего этапа будет определен состав команды Минской области для участия в заключительном этапе республиканской олимпиады.-0-