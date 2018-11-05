Около 9,2 тыс. т продукции реализовано на осенних сельхозярмарках в Минске

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 9,2 тыс. т продукции реализовано на осенних общегородских и районных сельскохозяйственных ярмарках в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

Всего реализовано 350 т мяса и колбасных изделий, 112 т рыбы и рыботоваров, 8,2 тыс. т плодоовощной продукции, 561 т хлебобулочных, кондитерских, бакалейных, молочных, непродовольственных изделий.

Общий товарооборот составил Br12,1 млн, из них плодоовощной продукции продано более чем на Br5,3 млн.

"В целом столичные сельхозярмарки прошли на высоком организационном уровне. Активное участие приняли как региональные, так и городские сельскохозяйственные предприятия. В прошлом году выявлялись нарушения при организации продаж, однако в этом году они были минимизированы", - сказала Нина Емельянова.

Осенние ярмарки сельскохозяйственной продукции прошли в столице в сентябре-октябре. Так, 29 и 30 сентября ярмарочные ряды собрали производителей Могилевской, 6-7 октября - Минской, 13-14 октября - Брестской, 20-21 октября - Гомельской, 27-28 октября - Витебской областей. Завершился сезон 3-4 ноября ярмаркой с участием всех регионов республики.-0-