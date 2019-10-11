Около Br1 млн направят на завершение реконструкции Жлобинского историко-краеведческого музея

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около Br1 млн из бюджета Гомельской области будет направлено на завершение реконструкции Жлобинского историко-краеведческого музея. О таком подарке ко Дню работников культуры рассказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

На туристической карте области - 868 объектов из Государственного списка историко-культурного наследия Беларуси. Жемчужиной культурно-познавательного туризма многие десятилетия остается дворцово-парковый ансамбль, который, по данным Министерства культуры, входит в пятерку самых посещаемых мест в республике. А на недавнем IV Национальном форуме "Музеи Беларуси" наград удостоены не только экспозиции дворцово-паркового ансамбля, но и районных учреждений. На престижном форуме отмечен потенциал историко-краеведческих музеев Жлобина, Калинковичей, Речицы, Хойников, Брагина и лоевского "Музея битвы за Днепр".

Свой профессиональный праздник в Гомельской области отмечают около 9 тыс. человек. "Наверное, это единственный день в году, когда они становятся не организаторами праздника, а его гостями. Ежедневно они стараются сделать наш культурный досуг ярким и наполняют отдых смыслом", - сказал он. С начала этого года сотрудники отрасли подарили жителям и гостям региона 22 премьерных спектакля, 250 концертных программ, 1,5 тыс. театрально-зрелищных мероприятий, более 2 тыс. выставок.

В области успешно работают 656 любительских коллективов со званием заслуженный и народный. Среди них и две цирковые студии, которыми руководят семейные династии Кузнецовых и Абелей. Особая гордость - народные артистки Галина Павленок и Людмила Лавринович, 4 заслуженных артиста, 8 заслуженных деятелей культуры.

Постоянно открываются новые таланты. В Гомельской области высокая потребность в получении дополнительного образования: в разных уголках региона в детских школах искусств обучаются более 18 тыс. человек. В отрасли приветствуются и свежие идеи, поэтому выпускники колледжей культуры и искусства стабильно обретают первое рабочее место. Более того, на каждого молодого специалиста - очередь из трех нанимателей, готовых воплощать в жизнь их творческие идеи.

"Об отрасли культуры можно говорить бесконечно долго: всегда есть о чем, всегда интересно и ново. И мне приятно, что наряду с заслуженными аплодисментами наши творческие коллективы и люди искусства год от года получают новые награды", - подчеркнул Геннадий Соловей. Так, в прошлом году медали Франциска Скорины удостоены руководитель цирка имени Валерия Абеля Татьяна Абель и директор Заширского дома культуры Евгения Шадрина, а победителями в республиканском конкурсе "Человек года в сфере культуры" признаны директор областной библиотеки Марина Рафеева и руководитель цирковой студии "Арена" Мария Кузнецова.

По мнению губернатора, благодаря слаженной работе всей отрасли Гомельский облисполком стал "Лучшим исполнительным комитетом областного уровня по реализации государственной культурной политики" по итогам 2018 года, а Гомельский горисполком победил в номинации "Город культуры".

Глава региона пожелал служителям культуры здоровья, благополучия, творческих успехов и нескончаемых аплодисментов благодарных почитателей их талантов. "Как бы ни были высоки достигнутые вершины, не стоит останавливаться на этом, важно идти вперед - во благо жителей региона, во славу Беларуси", - резюмировал он.-0-