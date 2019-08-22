Около Br10 млн израсходовано в Гомельской области в I полугодии на улучшение условий труда

22 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Организациями Гомельской области в I полугодии на улучшение условий труда на рабочих местах израсходовано около Br10 млн, сообщил сегодня на заседании облисполкома председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Петр Шутько, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Петра Шутько, за шесть месяцев этого года приведены в соответствие с требованиями гигиенических нормативов 732 рабочих места с вредными условиями труда, на 272 рабочих местах условия улучшены.

Сегодня на заседании облисполкома рассмотрели реализацию в регионе Директивы №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины". Председатель комитета констатировал снижение в регионе по итогам полугодия количества погибших от внешних управляемых причин по отдельным категориям: на пожарах, от суицидов, утоплений. Однако есть рост погибших в ДТП, в результате убийств, а также на производстве. В то же время зафиксировано снижение на 2,2% тяжело травмированных на производстве. "Коэффициент частоты производственного травматизма с тяжелым исходом (численность травмированных на 100 тыс. работающих) составил 8,6, что меньше на 1,1% в сравнении с январем-июнем 2018-го", - уточнил он.

В числе наиболее травмоопасных профессий по итогам полугодия оказались водители автомобиля, трактористы-машинисты, слесари-ремонтники, электромонтеры, подсобные рабочие, животноводы, станочники деревообрабатывающих станков.

Как было отмечено, наиболее часто гибнут и травмируются работники, имеющие стаж более 10 лет, - 29% всех случаев. "Такие люди за продолжительный период трудовой деятельности начинают постепенно привыкать к опасности и зачастую не обращают внимания на производственные риски", - пояснил Петр Шутько. Вторая позиция у тех, кто протрудился менее года. Серьезным фактором, который увеличивает риск производственного травматизма, является и нахождение сотрудников на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения. Средний возраст тяжело травмированных и погибших на производстве составил 44 года.

Самые неблагоприятные месяцы по производственному травматизму, как свидетельствует статистика полугодия, - январь и июнь. Что касается дней недели, то наибольшее количество ЧП регистрировалось по понедельникам, средам, пятницам. Чаще всего работники получали травмы в предобеденное время (с 10.00 до 12.00) и накануне окончания рабочего дня (с 15.00 до 17.00).

Председатель комитета пояснил, что основной причиной несчастных случаев в регионе по-прежнему остается нарушение потерпевшими трудовой и производственной дисциплины. Также ЧП происходят из-за невыполнения руководителями и специалистами обязанностей по охранен труда, допуск к работам без обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний, нарушение технологического процесса и др.

Вопросы общественной, промышленной, пожарной безопасности, последствий нарушений производственно-технологической дисциплины, соблюдения требований охраны труда регулярно рассматриваются и обсуждаются на проводимых в регионе областных Днях охраны труда, во время месячников безопасного труда, в том числе по отраслевому и территориальному признакам, при других профилактических мероприятиях.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул важность усиления контрольных функций со стороны предприятий. "Необходимо провести детальный анализ по каждой ситуации, при этом руководители должны в полной мере осознавать свою персональную ответственность за подчиненных. Жизнь человека - это самое дорогое, и мы обязаны создать максимальные условия для ее сохранения", - резюмировал глава региона.-0-