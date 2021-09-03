Около Br10 млрд поступило в консолидированный бюджет Минска за семь месяцев

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налогоплательщики перечислили в январе-июле этого года в консолидированный бюджет столицы Br9954,9 млн, сообщили БЕЛТА в инспекции МНС по городу Минску.

Как обычно, средства пропорционально распределены между республиканской (61%) и местной (39%) казной. В фактических цифрах в бюджете Минска осталось Br3881,4 млн, остальные Br6073,5 млн направлены в республиканский.

Месяцем ранее сумма поступлений (за полгода) равнялась Br7771,5 млн.

А за январь-июль 2020 года в консолидированный бюджет столицы поступило более Br8 млрд налоговых платежей.

Традиционно значительная часть доходов консолидированного бюджета Минска (около половины) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость, далее следуют поступления по подоходному налогу и налогу на прибыль.-0-