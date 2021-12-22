Около Br1,2 млн из средств МБРР использовано на модернизацию и капремонт школы в Заслоново

22 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В деревне Заслоново Лепельского района после капремонта и модернизации откроется дошкольная группа, которую будут посещать будущие первоклассники. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор местной средней школы Татьяна Иванова.

Торжественное открытие после капремонта одного из корпусов учреждения образования в военном городке состоится 23 декабря. "Модернизация и капитальный ремонт осуществлялись в рамках проекта модернизации отечественной системы образования на средства Международного банка реконструкции и развития, который выделил около Br1,2 млн. Главным новшеством станет открытие на базе нашей школы группы для ребят старшего дошкольного возраста. С ними будут работать воспитатели детского сада и наши педагоги. Для мальчиков и девочек это будет хорошим заделом на будущее. К моменту поступления в школу они уже привыкнут к новому месту, учителям и адаптация к учебе у них пройдет быстрее и легче", - отметила Татьяна Иванова.

Она добавила, что это также поможет снизить нагрузку на детский сад. В будущей дошкольной группе уже обустроены групповое помещение, спальня, санузел, буфетная комната, раздевалка, организован отдельный вход. За счет дополнительных средств из местного бюджета приобрели сантехническое оборудование, мебель, жалюзи, детские кровати, постельные принадлежности, мягкий инвентарь, игровое оборудование и др.

Ремонт старого корпуса, который был построен в 1953 году, давно назревал. Благодаря модернизации преобразился и внешний, и внутренний вид этого крыла школы. Здесь провели тепловую реновацию, покрасили фасад, смонтировали подсветку здания, частично отремонтировали кровлю. В корпусе полностью заменили тепловой узел, системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Отремонтировали крыльцо, где уложили тактильную плитку и обустроили безбарьерную среду.

В школе полностью отремонтировали кабинеты математики, информатики, русского языка. В здании заменили окна, входные и межкомнатные двери. В обновленном фойе обустроили гардероб для учащихся. Актовый зал и библиотека обрели новый вид. Как отметила директор школы, в актовом зале нередко проходят различные собрания и встречи с жителями Заслоново, значимые мероприятия. Несмотря на то что в деревне есть учреждения культуры с их вместительными залами, школа является центром притяжения для заслоновцев благодаря удобному расположению вблизи жилого сектора.

Еще одним полезным дополнением в школе стали санузлы и душевые в спортзале, санузел для людей с ограниченными возможностями. В перспективе учреждение образования сможет принять на обучение детей-инвалидов, а также, благодаря в том числе безбарьерной среде, проводить различные курсы для пожилых и маломобильных групп граждан.-0-