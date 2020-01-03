Около Br20 млн направят на завершение строительства хирургического корпуса Витебского онкодиспансера

3 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В 2020 году на завершение всех работ в хирургическом корпусе №2 Витебского областного клинического онкодиспансера направят около Br20 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Основная часть средств пойдет на приобретение высокотехнологичного оборудования и оснащение четырех современных операционных блоков, которые при необходимости будут использоваться в круглосуточном режиме. Часть тендеров на закупку оборудования провели в 2019 году, остальные - в начале нынешнего. Строительные работы в настоящее время выполнены на объекте на 85% и находятся в стадии завершения.

Материально-техническая база нового корпуса онкодиспансера будет соответствовать оснащению ведущих мировых клиник. "Чтобы пациенты, страдающие онкопатологией, могли в Витебской области получить самые современные виды медицинской помощи", - подчеркнул начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Юрий Деркач. Он также заострил внимание на кадрах, которые здесь будут работать. Они прошли стажировку за рубежом, в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова и готовы в полном объеме сразу с момента открытия объекта оказывать медицинскую помощь.

Ожидается, что своих первых пациентов корпус будет готов принять к июню.

Объект включен в инвестиционную программу Витебской области на 2020 год.-0-