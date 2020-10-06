Около Br2,3 млн направят на подготовку к отопительному сезону домов-интернатов Витебской области

6 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области на укрепление материально-технической базы и подготовку к отопительному сезону домов-интернатов всех типов из областного бюджета направят около Br2,3 млн, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Нина Колымага.

Основная часть работ к настоящему времени выполнена. В частности, завершен ремонт внутренних помещений жилых корпусов, систем водоснабжения, канализации, тепловых и электросетей, проведено утепление зданий, получены паспорта готовности к отопительному сезону, закуплено необходимое оборудование, в том числе для пищеблоков.

"Помимо улучшения условий проживания позаботились и о приобретении сезонной одежды для проживающих в соцучреждениях. Более Br262 тыс. выделено на закупку курток, шапок, носков, белья, обуви", - отметила Нина Колымага.

Она обратила внимание, что подготовка к межсезонному периоду включает также создание собственных запасов плодоовощной продукции, обеспечение мясом и молоком за счет ведения собственного подсобного хозяйства, которое имеется при каждом доме-интернате. Свежие овощи выращиваются в теплицах, подаренных спонсорами. Где позволяют возможности, содержится крупнорогатый скот, овцы, птица. Излишки сельхозпродукции дома-интернаты реализуют на ярмарках-продажах.-0-