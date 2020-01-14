Около Br2,7 млн направлено на реконструкцию профильного реабилитационного центра в Барани

14 января, Оршанский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Барани (Оршанский район) завершается реконструкция межрайонного реабилитационного центра по пульмонологическому, ортопедотравматологическому и неврологическому профилям, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома, сенатор Юрий Деркач.

Центр расположен на базе реабилитационного отделения Оршанской городской больницы №3, трехэтажное здание которого было введено в строй в 1985 году. С того времени в нем проводили только текущие ремонты. Капитальное обновление началось в октябре прошлого года. К настоящему моменту здесь отремонтированы кровля, фасад, внутренние помещения, заменены коммуникации, пристроена лифтовая шахта. Благодаря последнему центр будет соответствовать всем нормам безбарьерной среды и сможет принимать пациентов с ограниченными возможностями. Параллельно ведется благоустройство прилегающей территории. Завершить все строительно-монтажные работы намечено в феврале. Финансирование ведется по государственной программе развития Оршанского района. Общий объем средств, выделенных из республиканского и областного бюджетов, составит около Br2,7 млн.

В зону обслуживания центра попадают жители Оршанского, Толочинского и Дубровенского районов. На период реконструкции их потоки перераспределены на госпиталь "Юрцево" и областные учреждения здравоохранения. В будущем проходить оздоровление здесь смогут также иностранные граждане на платной основе, для этих целей предусмотрено 10 внебюджетных мест. "Потенциал развития экспорта медуслуг учреждений здравоохранения Витебской области очень высокий, это видно по их востребованности у иностранных граждан и заполнению других наших учреждений санаторно-курортного и реабилитационного профиля. Наша задача - реализовать его, в том числе и в Оршанском районе", - подчеркнул Юрий Деркач.

По словам главного врача Оршанской центральной поликлиники Алексея Короткого, планы развития здравоохранения Оршанского района на 2020 год включают продолжение закупки лечебно-диагностического оборудования и укрепление материально-технической базы учреждений. Среди наиболее крупных проектов - капитальный ремонт Машковского ФАПа, Ореховской участковой больницы с устройством пищеблока и установка пожарной сигнализации в здании Андреевщинской амбулатории врача общей практики. В прошлом году вложения в данную сферу района из различных источников финансирования составили более Br5 млн.-0-

Фото Александра Хитрова