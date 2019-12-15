15 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Около Br60 тыс. собрал благотворительный телемарафон "Согреем детские сердца", который прошел в прямом эфире Могилевского областного телевидения 13 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный специалист Могилевского областного отделения РОО "Белорусский детский фонд" Оксана Александрович.

"В пятый раз телерадиокомпания "Могилев" стала активным партнером проведения благотворительного марафона. За шесть с половиной часов в прямом эфире для помощи детям было собрано около Br60 тыс. Приятно отметить, что с каждым годом неравнодушных людей становится больше. В прошлом году телемарафон помог собрать Br55 тыс.", - отметила Оксана Александрович.

Денежные средства будут направлены на создание комфортной среды в Бобруйской детской больнице и Могилевском специализированном доме ребенка. Для них приобретут оборудование для детских игровых площадок "Детский дворик". Кроме этого, будет закуплено медицинское оборудование в Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Адресную помощь получат дети, которым необходимо дорогостоящее специализированное оборудование для реабилитации, также помогут тем, кто нуждается в срочном лечении и медикаментах.

Организаторами телемарафона выступают Могилевское областное отделение "Белорусского детского фонда", телерадиокомпания "Могилев" при поддержке Могилевского облисполкома.-0-