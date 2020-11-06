Около Br760 тыс. затрачено в этом году на улучшение качества воды в Лепельском районе

6 ноября, Лепель /Корр. БЕЛТА/. С начала года на строительство трех станций обезжелезивания в Лепельском районе было направлено порядка Br760 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора филиала "Лепельводоканал" УП "Витебскоблводоканал" Александр Филипович.

Из них свыше Br247 тыс. - сметная стоимость возведения новой станции обезжелезивания, пущенной сегодня в строй в агрогородке Черейщина. До этого две были построены в деревнях Горки и Матырино.

Не только для Лепельского района, но и всей Витебской области характерно высокое содержание железа в питьевой воде. Строительство станций обезжелезивания решает вопрос улучшения ее качества. Например, изначально содержание железа в воде в Черейщине составляло 1,26 мг/л. Теперь же этот показатель снизился до 0,3 мг/л, что в пределах нормы для питьевой воды.

Более 190 жителей агрогородка сразу почувствовали разницу. Если раньше для использования воды в быту им приходилось отстаивать ее и применять фильтры, то с началом работы станции обезжелезивания необходимость в дополнительной очистке отпала. Чистая вода позволит не только экономить на фильтрах, но и беречь бытовые приборы - электрочайники, стиральные машины - от поломок из-за накипи, от которой сложно избавиться.

В перспективе еще 100 жителей Черейщины, которые пока получают воду из скважины одноименного сельхозпредприятия, будут подключены к водопроводной сети, которую обслуживает станция обезжелезивания.

Александр Филипович сообщил, что в планах на 2021 год возвести еще одну станцию обезжелезивания в Лепельском районе - в агрогородке Пышно. Также еще 4 станции появятся в районах, которые обслуживает филиал "Лепельводоканал", - Бешенковичском, Сенненском и Чашникском.-0-