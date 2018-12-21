Около Br980 тыс. направят в Минске в 2019 году на поддержку предпринимательства

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА. Мингорисполком в 2019 году на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства направит около Br980 тыс., сообщил сегодня на очередной сессии Минского городского Совета депутатов начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев, представляя проект бюджета, передает корреспондент БЕЛТА.

Основной объем средств предусмотрен на выделение субсидий для возмещения части процентов за пользование кредитными ресурсами. Государственная финансовая помощь предоставляется для реализации инвестиционных проектов, обязательным условием является создание новых рабочих мест.

По словам Алексея Афанасьева, приоритетным будет финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства, которые планируют развивать импортозамещающие и экспортно ориентированные производства, выпускать энерго- и ресурсосберегающую продукцию.

Малый и средний бизнес в городе представлен во всех сферах экономики, но больше всего в торговле, строительстве и транспортном обслуживании. Действует развитая сеть субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, включающая центры поддержки предпринимателей, а также бизнес-инкубаторы.-0-