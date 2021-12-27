Около полусотни бездомных в Минске уже получили помощь за две недели акции "Социальный патруль"

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городская профилактическая акция "Социальный патруль" в Минске набирает обороты: разноплановую помощь и содействие получили уже около полусотни лиц без определенного места жительства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Во время акции бездомным людям оказывается разносторонняя помощь, за которой они сами могут обратиться в территориальные центры соцобслуживания населения в каждом районе столицы, либо им такую помощь предоставят при выявлении лиц БОМЖ в ходе патрулирования.

"Мобильные группы по графику проводят патрулирование по предполагаемым местам дислокации бездомных, за эти мероприятия поочередно отвечают администрации всех районов города. Сейчас ответственный - Партизанский район. Выявляемым лицам без определенного места жительства предлагают горячее питание, теплую одежду, при необходимости - медицинскую, психологическую, юридическую помощь, содействие в установлении социальных связей. Если человек захочет ночевать в тепле, ему предложат разместиться в Доме ночного пребывания лиц без определенного места жительства", - рассказали специалисты комитета.

На сегодняшний день 47 бездомных обратились за помощью в ходе акции, в том числе 13 из них самостоятельно пришли в ТЦСОН. В основном люди нуждались в гуманитарной помощи: 38 человек получили теплую одежду, 33 - горячее питание. Кроме того, 13 бездомным оказано содействие в получении медицинской помощи, 8 - в установлении социальных связей. И еще 6 человек захотели попасть в дом ночного пребывания. Но чтобы туда заселиться, нужно пройти медобследование, в том числе тест на COVID-19. Все кандидаты были направлены на необходимые процедуры.

Акция "Социальный патруль" ежегодно помогает сотням лиц без определенного места жительства пережить зимний период, а порой и начать новую жизнь. Но важно и то, что в этой работе участвуют все неравнодушные минчане - те, кто приносит в ТЦСОН теплые вещи и продукты питания для бездомных. Социальные службы призывают горожан не проходить мимо беды человека, ведь далеко не всегда такой образ жизни - это его собственный выбор. Иногда подсказать, куда обратиться, помочь восстановить документы, найти родственников достаточно, чтобы такой человек вернулся к более благополучной жизни.

Мероприятия акции продлятся по 28 февраля.-0-