Около полусотни оленей заселят весной в леса Шумилинского района

17 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В леса Шумилинского района весной заселят около полусотни благородных оленей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

Вся партия животных, включающая 19 самок, 4 самца и 23 сеголетка, доставлена в вольер Шумилинского лесхоза. Его площадь составляет 13 га, на территории есть полноводный ручей и лесистые участки. Для прикорма животных оборудованы солонцы и подкормочные площадки. Зимние месяцы новоселы проведут здесь, адаптируясь к новому месту обитания. На свободу их выпустят весной. Планируется, что к этому времени у них уже сформируется чувство дома и радиус расселения животных составит около 2-3 км.

Поставщиком животных стало хозяйство "Обстерно" из Миорского района, специализирующееся на разведении и продаже оленей. До нового года это же предприятие поставит практически столько же особей Полоцкой организации БООР.

В ГПЛХО напомнили, что с 2016 года в стране действует пятилетняя государственная программа "Белорусский лес". Сейчас завершается последний год ее реализации. В соответствии с документом за счет средств, поступивших от граждан в качестве госпошлины за право охоты, ежегодно закупаются охотничьи виды животных. В Витебской области за минувшие четыре года за счет этих средств приобретено и заселено 217 благородных оленей. Они стали обитателями лесов Миорского, Шарковщинского, Глубокского и Лепельского районов, где ранее их популяция была малочисленной. В новой госпрограмме "Белорусский лес" работу в этом направлении продолжат. Всего в Витебской области популяция этого вида животных составляет около 5 тыс. особей.-0-