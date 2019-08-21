Около ста подростков объединит "Спортивное лето" в Гомеле

21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Городские соревнования "Спортивное лето-2019" среди подростков, требующих повышенного педагогического внимания, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, пройдут в Гомеле с 26 по 28 августа, сообщили БЕЛТА в Гомельской городской организации ОО "БРСМ".

Соревнования, которые пройдут на спортивных площадках школ №8 и №30, объединят около 100 ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Дружины парней определят сильнейших в мини-футболе в двух возрастных категориях (от 14 до 15 и от 16 до 17 лет), команды девушек - в волейболе.

Наградой за успешное выступление станут спортивный инвентарь и сладкие призы. Кроме того, много радостных эмоций и ярких впечатлений обещают подарить церемонии открытия и закрытия спортивного праздника.

Проводят "Спортивное лето" Гомельская городская организация ОО "БРСМ" и комиссия по делам несовершеннолетних Гомельского горисполкома. Нынешние соревнования станут четвертыми по счету. Из года в год интерес к мероприятию растет со стороны подростков. Оно нацелено на организацию полезного досуга несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, укрепление их здоровья, привлечение ребят к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризацию здорового образа жизни.-0-