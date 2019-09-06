Около витебской больницы неизвестные пациенты установили скамейки

6 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Неизвестные благодарные пациенты установили скамейки во дворе Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Сергей Лазарь.

Три скамейки с табличками "Сотрудникам БСМП от пациентов" медики заметили сегодня утром. Во дворе возле входа в больницу могут свободно прогуляться не только пациенты, но и жители соседних домов.

"Скамейки увидели сегодня утром, но не знаем от кого. Мы сейчас сами разбираемся в ситуации, поэтому если эти пациенты объявятся, то мы их обязательно поблагодарим за инициативу", - сказал Сергей Лазарь.-0-