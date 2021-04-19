Октябрята Гомельской области поборются за статус "Суперзвездочки"

19 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной этап II Республиканского конкурса октябрятских групп "Суперзвездочка" пройдет 24 апреля в Гомеле, сообщили БЕЛТА в Гомельском государственном областном дворце творчества детей и молодежи.

Конкурс включает два этапа. На заочном ребята представят портфолио "Дневник октябрятской звездочки" и визитку-видеоролик "Маленькая звездочка". Октябрятам предстоит презентовать и коллективное творческое дело по созданию рукотворного объекта - модель "КТД-талант". Планируется также очный этап с "IQ-прокачкой" и творческим домашним заданием.

В областном конкурсе участвует 10 команд, которые станут победителями заочного этапа конкурса. Состав команды "октябрятской звездочки" - 5 ребят 7-10 лет.

Жюри оценит смекалку, творческие способности, умение презентовать ценность дружбы и коллективного дела, а также яркость, оригинальность и неординарность представленных конкурсных заданий.

Областной этап конкурса "Суперзвездочка" проводится для формирования активной и ответственной позиции, развития способностей и лидерского потенциала, активизации деятельности октябрят и октябрятских групп. Конкурс является смотром знаний, умений, навыков и достижений октябрят перед вступлением в пионеры.

Организаторами конкурса выступают Гомельский государственный областной дворец творчества детей и молодежи и областная организация общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация".-0-